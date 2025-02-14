Кордоба отметил уровень и качество игры полузащитника ЦСКА Пьянича

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича, который назвал его лучшим футболистом в РПЛ.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить Миралема за такие слова, мне это приятно. Что говорить о Пьяниче, у него высокие качество игры и уровень, поэтому он играл в известных клубах, всем это известно. Чувствую ли я себя лучшим игроком РПЛ? Я работаю над тем, чтобы быть хорошим игроком», — цитирует Кордобу ТАСС.

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. Он провел 11 матчей за армейцев, отметившись одной результативной передачей.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 забитых мячей и 5 голевых передач в 18 играх за «быков».