Орещук: «Когда стал агентом — обещали голову отрезать и собакам скормить»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как столкнулся с угрозами.

— Большие европейские агенты уверяли нас: любому в этой профессии хоть раз угрожали. Вы сталкивались?

— Да. Много было всяких звонков.

— Что обещали?

— Голову отрезать и собакам скормить.

— Неплохо сформулировано.

— Я только начинал как агент. Время прошло — мы с этим же человеком смеялись, вспоминая. Я лез к футболистам, казалось, все умею... А у них были другие агенты.

— Ваша реакция — когда обещали голову отрезать?

— Стало не по себе!

— Как решали вопрос?

— Позвонил: «Давайте встретимся, пообщаемся». Приехал, поговорили. Мне объяснили: так нельзя. Если хочешь с футболистом побеседовать, сначала выясни, кто его агент.

— До криминала могло дойти?

— Сейчас знаю: кто угрожает и кричит — тот ничего не сделает.