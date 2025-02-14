PR-менеджер Караваева рассказала о состоянии защитника после травмы

PR-менеджер защитника «Зенита» Вячеслава Караваева Дарья Арсланова рассказала, что футболист возобновил тренировки на базе клуба после повреждения ахиллова сухожилия.

«Как себя чувствует Караваев? В целом хорошо. Ему уже сняли гипс, сейчас он ездит на базу и делает упражнения на верхний плечевой пояс», — приводит «РБ Спорт» слова Арслановой.

Также она оценила настрой игрока на восстановительный процесс.

«В день операции он написал мне из больницы, что скоро будет в строю. Думаю, это многое говорит о его настрое. Слава — боец. Если честно, другого развития я и не представляю», — добавила PR-менеджер.

Караваев получил повреждение ахиллова сухожилия в ходе тренировочного сбора «Зенита» в Катаре. В конце января он перенес операцию. Сообщалось, что защитник выбыл до конца сезона из-за травмы.

В нынешнем сезоне 29-летний Караваев провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.