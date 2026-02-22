Сенников считает, что «Локомотив» способен компенсировать уход Баринова

Бывший защитник «Локомотива», двукратный чемпион России Дмитрий Сенников заявил, что московский клуб сумеет компенсировать уход полузащитника Дмитрия Баринова.

В январе 29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Контракт хавбека рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Думаю, «Локомотив» сделает все возможное, чтобы компенсировать уход Баринова. В целом весь состав остался, матчей осталось не так много. Нужно выигрывать все, и тогда все будет хорошо», — цитирует Сенникова ТАСС.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступал за основную команду с 2015 года, а также носил капитанскую повязку.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.