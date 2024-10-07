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Сегодня, 11:55

Контракт Слишковича с «Оренбургом» рассчитан на два года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроке контракта главного тренера Владимира Слишковича.

«Контракт со Слишковичем рассчитан на 2 года. Этот сезон-2024/25 и 2025/26», — сказал Еремякин «СЭ».

Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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