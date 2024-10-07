Мостовой: «Из больницы пока не выписали. Стажировка? Посмотрим, время еще есть»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации.

«Из больницы пока не выписали, все нормально, нахожусь под обследованием. Успею ли на стажировку? Посмотрим, время еще есть, парочка дней точно», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее стало известно, что Мостовой был госпитализирован из-за камней в почках. Бывший игрок сборной России во время октябрьской международной паузы должен пройти стажировку у Деяна Станковича, который возглавляет московский «Спартак».

(Даниил Нахлесткин)