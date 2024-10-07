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Сегодня, 11:59

Президент «Оренбурга» назвал задачу, которая поставлена перед Слишковичем

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задаче главного тренера Владимира Слишковича.

«Задача — для начала сохранить клуб в РПЛ. Конкретного места нет. Желательно без стыковых матчей», — сказал Еремякин «СЭ».

7 октября «Оренбург» объявил о назначении Владимира Слишковича главным тренером команды, контракт рассчитан на два года. Боснийский специалист был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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