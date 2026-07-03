Зырянов о Глушенкове: «Его характер необходимо направить в нужное русло»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о характере полузащитника Максима Глушенкова.

— Максим Глушенков нешаблонный футболист, который говорит то, что считает нужным.

— Ваш клиент!

— Это проблема для «Зенита»?

— У нас играют футболисты с разными характерами, это нормально. Зачем нам обуздать его характер? Наоборот, необходимо направить в нужное русло.

В сезоне-2025/26 Глушенков забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 34 матчах «Зенита».