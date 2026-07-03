Зырянов об интересе «Зенита» к Карпукасу: «Нужно спрашивать у «Локомотива», делали ли мы предложение»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Артему Карпукасу.

— Много читаем об интересе «Зенита» к Артему Карпукасу. Можете рассказать, что происходит?

— Ну, что происходит... Нужно спрашивать у «Локомотива», делал ли «Зенит» предложение. Мы не будем говорить.

— Карпукас — сильный игрок?

— Не хочу оценивать футболистов других команд. Готов говорить об игроках «Зенита».

В сезоне-2025/26 на счету 23-летнего Карпукаса 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.