«Ротор» выкупил Эльдарушева у «Балтики» и арендовал Ревазова у «Оренбурга»

«Ротор» объявил о переходе двух футболистов.

Волгоградцы выкупили 24-летнего нападающего «Балтики» Абу-Саида Эльдарушева и арендовали 21-летнего полузащитника «Оренбурга» Ацамаза Ревазова.

Эльдарушев на правах аренды играл в «Роторе» во второй половине сезона-2025/26. Он провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал две реузльтативные передачи. Форвард подписал контракт по схеме «2+1».

Ревазов с января играл в аренде за «КАМАЗ». На его счету 11 матчей без результативных действий.