Тюкавин — о словах Лички про большую жопу: «Наверное, только это выделяется в моей игре»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей сильной стороне.

— Слова Лички: «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Смолова: «У Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать». Почему все говорят именно об этом?

— Наверное, только это выделяется в моей игре (смеется). Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Получается, когда ко мне идет пас от защитников или полузащитников, приходится как-то быстро разворачиваться или уходить от защитников. И за счет таза в большинстве случаев это получается. Пользуюсь своими сильными качествами. Если люди замечают со стороны, значит, так и есть.

