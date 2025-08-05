Футбол
5 августа, 10:45

Тюкавин — о словах Лички про большую жопу: «Наверное, только это выделяется в моей игре»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своей сильной стороне.

— Слова Лички: «У Тюкавина большая жопа, которая хорошо сохраняет мяч. И ментально он сильный. Лучший нападающий в российском футболе». Смолова: «У Тюкавина широкая кость тире зад, которым он понимает, как работать». Почему все говорят именно об этом?

— Наверное, только это выделяется в моей игре (смеется). Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Получается, когда ко мне идет пас от защитников или полузащитников, приходится как-то быстро разворачиваться или уходить от защитников. И за счет таза в большинстве случаев это получается. Пользуюсь своими сильными качествами. Если люди замечают со стороны, значит, так и есть.

Полное интервью Тюкавина читайте на сайте «СЭ».

Константин Тюкавин с&nbsp;женой Аленой в&nbsp;Китае.Константин Тюкавин: «Хотелось бы поиграть в Испании. Но сначала исполнить мечту динамовцев»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Константин Тюкавин
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
  • GeKta

    Если вы осилите ,, Войну и мир" Л. Толстова, там пару раз это слово встречается.

    05.08.2025

  • muzsolini

    Действительно, первый раз вижу это слово в официальном издании. Прямо разрыв шаблона какой-то.

    05.08.2025

  • Кот

    Так как автор и "С-Э" считают, что "жопа" - это совершенно приемлемое и неоскорбительное для читателей вполне литературное слово на сайте газеты, то позвольте абсолютно искренне, с неподдельной радостью и бурным восторгом, от всей моей нежной детской души, наконец-то чистосердечно признаться — какая же вы жопа, Микеле Антонов !!!

    05.08.2025

    • Президент «Сьона» сообщил о переговорах с «Динамо» по Миранчуку

    Гендиректор «Акрона» Клюшев: «Дзюба проявляет себя с лучшей стороны»
