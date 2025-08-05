Футбол
5 августа, 10:43

Президент «Сьона» сообщил о переговорах с «Динамо» по Миранчуку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Global Look Press

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что клуб ведет переговоры о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в московское «Динамо».

«В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба», — цитирует Константина Sport24.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарский клуб игрок провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт Антона с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее полузащитник играл за московский «Локомотив».

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сьон
  • shpasic

    эскадрилью)

    06.08.2025

  • А не с Окишором ли его играть берут?

    05.08.2025

  • Леоныч

    Ну, при наличии ( и чуть ли ни обязательном требовании динамовской торсиды) дать время отечественным звёздам типа дутого Окишора, играющего в Евгеньева Занзайделя (не уверен, что он так пишется) и прочих, нужен кто-то для надёжности. Не знаю, правда, какая надёжность может быть у Миранчука, который ничуть не лучше, скажем, Фомина, а для родного Локо - вообще вчерашний день.

    05.08.2025

  • Леоныч

    Это уже перебор. При всём уважению к Карпину. Зачем под большие цели собирать людей, не выдержавших конкуренции в очень средних клубах?

    05.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Валера с дубу рухнул. Сборную хочет в Динамо собрать. Голова его уже послал куда подальше.

    05.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    точнее что за уровень у Миранчука...который не нужен даже Сьону

    05.08.2025

  • Millwall82

    в секусальные рабы матвиенки если только перейдет.

    05.08.2025

  • Slim Tallers

    Ещё есть конкурент Месси. Он тоже Валере пригодится.

    05.08.2025

  • Келофин

    Вместе весело летать)

    05.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну так Сьон будет сильнее всей нашей лиги!Там другой футбол,не наше болото!

    05.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Правильно делает!В динамо просто количества игроков не хватает!Приходится слабую молодёжь выпускать!Семь человек на травмах,трое из основы до весны не выйдут на поле!

    05.08.2025

  • NF

    Да, брат оказался успешнее, хотя и тот тоже себя не смог в Европе, в полной мере, реализовать...

    05.08.2025

  • narodovolets .

    аааабалдел?Они взяли бесплатно(расходы только на зп 1.2), а хотят 4 получить(а ты бесплатно хочешь)))

    05.08.2025

  • Millwall82

    они доплачивают эстонцу за призыв в сборную (российские игроки).

    05.08.2025

  • Millwall82

    странно что однояйцевых не собрали вместе в США, у Атланты перебор с легами? Так-то вместе они играют куда лучше, чем по отдельности. В Локомотиве добротно играли, но не по отдельности.

    05.08.2025

  • АНТОН БОГДАНОВ

    только избавились от шлака и тут же набираем этих дутых звездуль

    05.08.2025

  • Derbist

    Что ж за уровень рпл? Если игрок, не тянущий в Сьоне, переходит...

    05.08.2025

  • xodok

    Чей Крым?

    05.08.2025

  • LemieuxMario3

    С ярмарки едет)))

    05.08.2025

  • esdenev

    05.08.2025

  • Nikolaevich

    пузырьковый

    05.08.2025

  • Топотун

    Take me to church !

    05.08.2025

  • Топотун

    Левел ваты это чемпионат Гельвеции.

    05.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Только не это. Караскаль на минималках. И без наколок.

    05.08.2025

  • Yaroslav Spiridonov

    05.08.2025

  • DemolisherAjax

    Все наигрался в Евпропе? :) Или как братюня всего уже добился и все всем доказал? :)))))

    05.08.2025

  • hottie

    Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба ----> Да там вероятно у всего клуба праздник будет, если сбагрят в Динамо этого типа. Еще и мб все затраты отобьют на него.

    05.08.2025

  • blue-white!

    Антон тоже уже пару - тройку сезонов не торт...

    05.08.2025

  • Александр Коваль

    Есть ощущение, что в форме он уже не будет. Сильно сдал

    05.08.2025

  • blue-white!

    Муми хорош, когда в форме, и всяко лучше Антошки...

    05.08.2025

  • Александр Коваль

    Лучше Миранчук, чем Муми

    05.08.2025

  • Adminni

    если только в Тайланд...

    05.08.2025

  • hаnt64

    Да уж Миранчук полезнее, чем вся та срань, которую притащил с собой бездарный Карпин1

    05.08.2025

  • igor1972

    К Миранчуку отношусь лояльно. Но сомневаюсь, что он может усилить Динамо. К сожалению, даже в таком середняке как Сьон не смог быть убедительным. А это очень показательно. В Локомотиве я бы точно не хотел его видеть сейчас.

    05.08.2025

  • the gathering !

    он же как брат, излишне скромный, боится проявить себя, взять на себя инициативу. ну и загрустил на чужбине, думает, о чем то другом, кроме футбола. имхо

    05.08.2025

  • shutnik78

    так они и не летали

    05.08.2025

  • lvb

    Нашелся все же тот кому нужен этот .. возжелавший Европы и оравший "РПЛ? А зачем я уехал в Европу"? Баклан, Валере такие нужны)))). БГГГГ

    05.08.2025

  • Jean4

    Этих двух еще никто не сбивал. )

    05.08.2025

  • Jean4

    Валера себе игроков на два состава собирает? Хочет как в сборной, пять вратарей чтобы было на тренировке и 28 полевых в заявке. =)

    05.08.2025

  • Saypin

    Осипенко, Сергеев)))

    05.08.2025

  • Олег_Москва

    Наконец осознали, что это пустой балласт, готовы его сбагрить куда угодно:))

    05.08.2025

  • blue-white!

    Валера собирает у себя всех сбитых лётчиков? Зайнутдинов, Миранчук...

    05.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Удобно покупать паспортистов, всегда с выгодой вернёшь его в РПЛ. По идее после такого сезона Миранчуку должны были дать пинка под зад, и отпустить бесплатно.

    05.08.2025

  • rustov

    Любопытно, что за уровень у Сьона, которому Миранчук не нужен!?

    05.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

