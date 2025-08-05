Президент «Сьона» сообщил о переговорах с «Динамо» по Миранчуку

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что клуб ведет переговоры о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в московское «Динамо».

«В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба», — цитирует Константина Sport24.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарский клуб игрок провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт Антона с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее полузащитник играл за московский «Локомотив».

