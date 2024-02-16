Кононов: «Ивич переубедил Галицкого играть в атаку? Не думаю, что это возможно»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» высказался о шансах «Краснодара» выиграть чемпионат России в этом сезоне.

— У вас есть объяснение, как Ивичу удалось убедить Галицкого отказаться от ставки на атакующий футбол?

— Не думаю, что Сергея Николаевича можно переубедить в этом вопросе. Но результат есть, у команды хороший подбор игроков. «Краснодар» идет на первом месте. Что здесь сказать?

— Первое место — единственная причина, которая позволяет отойти от атакующего стиля?

— Мне сложно оценивать, не зная, что происходит изнутри. Я смотрю со стороны и вижу: команда играет очень уверенно, знает себе цену и четко понимает, что делать на поле.

— «Краснодар» будет чемпионом в этом сезоне?

— Не хочется загадывать. Но мне бы этого хотелось.

Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год и завоевывал с командой бронзовые медали чемпионата России, а также доходил до финала Кубка страны.