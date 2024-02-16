Рыжиков рассказал, почему называл Шебекино мини-Ниццей

Известный в прошлом вратарь «Рубина», а ныне тренер «Химок» Сергей Рыжиков рассказал, почему называл Шебекино мини-Ниццей.

«Почему называл Шебекино мини-Ниццей? Шутил. Из воды там маленькая река. Но да, для меня это так же круто, как для всех Ницца. Место, где я отдыхаю душой и телом, где у меня друзья, любимые места. Сосновый парк в центре города шикарный, два отличных стадиона, меловые горы. У меня там родители, тещин домик», — приводит слова Рыжикова Sport24.

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.