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16 февраля, 13:38

Рыжиков рассказал, почему называл Шебекино мини-Ниццей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом вратарь «Рубина», а ныне тренер «Химок» Сергей Рыжиков рассказал, почему называл Шебекино мини-Ниццей.

«Почему называл Шебекино мини-Ниццей? Шутил. Из воды там маленькая река. Но да, для меня это так же круто, как для всех Ницца. Место, где я отдыхаю душой и телом, где у меня друзья, любимые места. Сосновый парк в центре города шикарный, два отличных стадиона, меловые горы. У меня там родители, тещин домик», — приводит слова Рыжикова Sport24.

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-621428-ryzhikov-o-shebekino-dlya-menya-takzhe-kruto-kak-dlya-vsekh-nitstsa-a-v-90-ye-byl-odnim-iz-samykh-prestupnykh-gorodov
Сергей Рыжиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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