Кононов опроверг информацию о том, что Галицкий влиял на состав в «Краснодаре»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Главный миф, который окружает тренеров «Краснодара»: Галицкий влияет на выбор состава. Это действительно было?

- Когда я работал — нет. Но он высказывал свое мнение — мы же постоянно были в диалоге: по игре, футболистам, которые нам нужны, или, наоборот, которые больше команде не подходят. В этом плане у нас был достаточно тесный контакт. Можно сказать, в тот период мы вдвоем определяли, какие игроки необходимы «Краснодару». Только после этого включались другие службы клуба.

— Самый долгий разговор с Галицким?

— Их было так много! Мы жили недалеко друг от друга — вечерами выходили на прогулку, общались. И в целом были на связи 24 часа в сутки. Можно сказать, знали друг о друге все.

Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год и завоевывал с командой бронзовые медали чемпионата России, а также доходил до финала Кубка страны.