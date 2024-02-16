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16 февраля, 13:15

Кононов — о Галицком: «Он не влиял на состав. Но мы вдвоем определяли, кто нужен «Краснодару»

Кононов опроверг информацию о том, что Галицкий влиял на состав в «Краснодаре»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Олег Кононов и Сергей Галицкий
Олег Кононов и Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Главный миф, который окружает тренеров «Краснодара»: Галицкий влияет на выбор состава. Это действительно было?

- Когда я работал — нет. Но он высказывал свое мнение — мы же постоянно были в диалоге: по игре, футболистам, которые нам нужны, или, наоборот, которые больше команде не подходят. В этом плане у нас был достаточно тесный контакт. Можно сказать, в тот период мы вдвоем определяли, какие игроки необходимы «Краснодару». Только после этого включались другие службы клуба.

— Самый долгий разговор с Галицким?

— Их было так много! Мы жили недалеко друг от друга — вечерами выходили на прогулку, общались. И в целом были на связи 24 часа в сутки. Можно сказать, знали друг о друге все.

Кононов возглавлял «Краснодар» с 2013 по 2016 год и завоевывал с командой бронзовые медали чемпионата России, а также доходил до финала Кубка страны.

Олег Кононов. «Мой переход в «Спартак» — не ошибка. Хорошее время — я стал только сильнее». Интервью Олега Кононова

Футбол
ФК Краснодар
Олег Кононов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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