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16 февраля, 13:14

В Нидерландах объяснили, почему прокуратура арестовала 9 объектов недвижимости Промеса

Микеле Антонов
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий в том числе интересы форварда «Урала» Рая Влута, объяснил «СЭ» арест девяти объектов недвижимости футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

«Они думают, что Промес заработал много денег благодаря нелегальной контрабанде. В Нидерландах могут запросить все деньги, которые ты заработал нелегально. У него 9 объектов недвижимости, которые были арестованы, чтобы удостоверится, что он не сможет вывести деньги из страны. Вопрос в том, что будет дальше. Так понимаю, что Промес подал апелляцию по делу о контрабанде. Поэтому сейчас у него два дела находятся в стадии апелляции», — сказал Томас «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
3.03 19:00
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