В Нидерландах объяснили, почему прокуратура арестовала 9 объектов недвижимости Промеса

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий в том числе интересы форварда «Урала» Рая Влута, объяснил «СЭ» арест девяти объектов недвижимости футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

«Они думают, что Промес заработал много денег благодаря нелегальной контрабанде. В Нидерландах могут запросить все деньги, которые ты заработал нелегально. У него 9 объектов недвижимости, которые были арестованы, чтобы удостоверится, что он не сможет вывести деньги из страны. Вопрос в том, что будет дальше. Так понимаю, что Промес подал апелляцию по делу о контрабанде. Поэтому сейчас у него два дела находятся в стадии апелляции», — сказал Томас «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.