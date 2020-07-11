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«Концовка сезона будет очень жаркая». Тихонов оценил перспективы «Спартака»

11 июля 2020, 23:02
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что команда на заслуживала поражения в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).

— «Спартак» наиграл на один гол, — заявил Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Были хорошие подходы и моменты. Забить не могут. «Сочи» грамотно сыграл от обороны.

«Спартаку» не помешал бы Бакаев в этой встрече. Вышел Мирзов и появились хоть какие-то нестандартные действия.

Концовка сезона будет очень жаркая. Понимаю, что «Спартак» будет думать о Кубке. Для него это будет матч года. Но, глядя на то, как выглядит «Зенит», будет сложно.

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