«Концовка сезона будет очень жаркая». Тихонов оценил перспективы «Спартака»
11 июля 2020, 23:02
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что команда на заслуживала поражения в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:1).
— «Спартак» наиграл на один гол, — заявил Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Были хорошие подходы и моменты. Забить не могут. «Сочи» грамотно сыграл от обороны.
«Спартаку» не помешал бы Бакаев в этой встрече. Вышел Мирзов и появились хоть какие-то нестандартные действия.
Концовка сезона будет очень жаркая. Понимаю, что «Спартак» будет думать о Кубке. Для него это будет матч года. Но, глядя на то, как выглядит «Зенит», будет сложно.
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