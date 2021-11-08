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City Football Group не приостанавливала переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба

13:20
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8 ноября сайт Metaratings.ru сообщил, что City Football Group решила приостановить предварительные переговоры о покупке акций «Спартака», так как представители компании остались недовольны состоянием дел в клубе.

По информации «СЭ», это не соответствует действительности. CFG находится в процессе оценки деятельности клуба, который планирует закончить к концу года.

2 ноября появилась информация, что представители компании City Football Group (CFG), владеющей в том числе «Манчестер Сити», ведут переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба. Речь идет о приобретении примерно 20 процентов акций клуба.

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Артем Калинин все материалы автора

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