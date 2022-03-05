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«Бред бредовый». Реакция комментатора на удаление игрока «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

Комментатор назвал бредом удаление игрока «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент

Комменатор Артем Шмельков не согласился с удалением защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Бред бредовый», — отреагировал комментатор.

Венгерский футболист был удален на 42-й минуте, получив прямую красную карточку при счете 0:0.

Главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода» на Хорхе Карраскале. После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить Кечкеша с поля.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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13%

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Ф1 (0)

20%

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ЦСКА — «Нижний Новгород»: защитника гостей Кечкеша удалили с поля после подсказки ВАР

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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