«Бред бредовый». Реакция комментатора на удаление игрока «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА
Комментатор назвал бредом удаление игрока «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА
Комменатор Артем Шмельков не согласился с удалением защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Бред бредовый», — отреагировал комментатор.
Венгерский футболист был удален на 42-й минуте, получив прямую красную карточку при счете 0:0.
Главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода» на Хорхе Карраскале. После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить Кечкеша с поля.
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|
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|8
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|18
|
15
|Уфа
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|3
|7
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
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Зенит – Рубин
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Уфа
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Зенит
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|
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Матео Кассьерра
Сочи
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|
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Филипе Силва Малком
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