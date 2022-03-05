«Бред бредовый». Реакция комментатора на удаление игрока «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

Комментатор назвал бредом удаление игрока «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

Комменатор Артем Шмельков не согласился с удалением защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Бред бредовый», — отреагировал комментатор.

Венгерский футболист был удален на 42-й минуте, получив прямую красную карточку при счете 0:0.

Главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода» на Хорхе Карраскале. После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить Кечкеша с поля.