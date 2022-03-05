5 марта бывший тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко посетил матч 20-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Виктор Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016-го по 2021 год. Вместе с армейцами он становился обладателем Суперкубка России-2018.

Последним местом работы Гончаренко был «Краснодар», который он покинул в январе 2022-го.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».