Защитника «Нижнего Новгорода» Кечкеша удалили с поля после подсказки ВАР в матче с ЦСКА

5 марта в Москве на 42-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш был удален с поля. Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена».

Главный арбитр матча Павел Кукуян сперва показал желтую карточку Кечкешу после фола футболиста на Хорхе Карраскале рядом с штрафной площадью «Нижнего Новгорода». После подсказки ВАР и просмотра видео эпизода было принято решение удалить Кечкеша с поля.

После первого тайма матча ЦСКА — «Нижний Новгород» счет — 0:0.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Нижний Новгород».