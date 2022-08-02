Журавель о «Локомотиве»: «С таким составом и тренерским штабом невозможно решать серьезные задачи»

Комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» высказался о московском «Локомотиве».

«Мне сложно относиться к «Локомотиву» всерьез. Какой-то разбалансированный проект — машина, которая едет на трех колесах. Они точно запутались в своей концепции. Продажа Бека-Бека — это хороший бизнес, но это не линейка, а просто эпизод. С таким составом и тренерским штабом невозможно решать серьезные задачи», — сказал Журавель.

30 июня на должность главного тренера «Локомотива» был назначен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр.

После трех туров московский клуб занимает 14-е место в РПЛ, набрав два очка.