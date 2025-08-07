Шнякин о Черчесове: «Его появление в «Ахмате» напрашивалось: он добивался успехов в РПЛ, знает кавказский менталитет»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Очень странно прошло это назначение. Ощущение, что прям дожидались этого момента, чтобы уволить одного и назначить другого. Само появление Черчесова в «Ахмате» будто бы напрашивалось: он добивался успехов в РПЛ, знает кавказский менталитет, его там все знают, он в курсе всех дел в РПЛ, за каждым следит, ведь постоянно разъезжает по матчам. Станислав Саламович и «Ахмат» должны были пересечься. Важно, кто будет в штабе у Черчесова. Я знаком, кстати, с сыном Станислава Саламовича. Тут все понятно, будет некая передача опыта. Уверен, что сын Черчесова будет тем самым элементом, балансирующим эмоции отца. Черчесов-младший — это довольно спокойный парень. Станислав Саламович всегда славился своим сильным штабом. У него был Ромащенко, который был важнейшим элементом, но он сейчас работает в «Урале». В любом случае Черчесов стабилизирует оборону, средний блок. У него есть Конате, значит всегда можно в вертикальный футбол поиграть. Есть хорошие трансферы, состав и перспективы. Что-то интересное должно выйти из союза Черчесова и «Ахмата», — сказал Шнякин «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.

