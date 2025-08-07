Футбол
7 августа, 20:20

Шнякин о Черчесове: «Его появление в «Ахмате» напрашивалось: он добивался успехов в РПЛ, знает кавказский менталитет»

Дарик Агаларов

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«Очень странно прошло это назначение. Ощущение, что прям дожидались этого момента, чтобы уволить одного и назначить другого. Само появление Черчесова в «Ахмате» будто бы напрашивалось: он добивался успехов в РПЛ, знает кавказский менталитет, его там все знают, он в курсе всех дел в РПЛ, за каждым следит, ведь постоянно разъезжает по матчам. Станислав Саламович и «Ахмат» должны были пересечься. Важно, кто будет в штабе у Черчесова. Я знаком, кстати, с сыном Станислава Саламовича. Тут все понятно, будет некая передача опыта. Уверен, что сын Черчесова будет тем самым элементом, балансирующим эмоции отца. Черчесов-младший — это довольно спокойный парень. Станислав Саламович всегда славился своим сильным штабом. У него был Ромащенко, который был важнейшим элементом, но он сейчас работает в «Урале». В любом случае Черчесов стабилизирует оборону, средний блок. У него есть Конате, значит всегда можно в вертикальный футбол поиграть. Есть хорошие трансферы, состав и перспективы. Что-то интересное должно выйти из союза Черчесова и «Ахмата», — сказал Шнякин «СЭ».

6 августа «Ахмат» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение с 61-летним специалистом рассчитано на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненский клуб — с 2011 по 2013 год.

Станислав Черчесов.Станислав Черчесов: «Задача в «Ахмате»? Вы знаете мои амбиции. Но пока думаем только о «Зените»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • rac135

    «он добивался успехов в РПЛ» А вот здесь поподробнее) Сколько раз он приводил команды к золотым медалям, завоевывал Кубок и Суперкубок?)

    08.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не факт. Могут и вылететь.

    08.08.2025

  • Слава Иванов

    У Черчесова дисциплина будет жёсткая, и если выстроят грамотно процесс тренировок, то может выстрелить это.

    08.08.2025

  • DemolisherAjax

    Мифические успехи в РПЛ пошли в ход :) Так же стоит вспомнить успехи с Казахстаном :)

    07.08.2025

  • Dinamo Poninka

    Вот Терек Грозный красивее звучало. Назвали б сразу команду Рамзан и ясно, что это дед, сын и внук.

    07.08.2025

  • Бананоид

    да вся Россия знает кавказский менталитет...

    07.08.2025

  • LemieuxMario

    хуже точно не будет)))

    07.08.2025

  • Горик Джанлукян

    ты про Касинтуру?

    07.08.2025

  • Степочкин

    У Ахмата есть неплохой подбор футболистов. Негр там этот , забыл как его... который напрягал весь матч нашу оборону. Черчесов все же тренер старой закалки, серьезный, не пацан прыгающий по бровке, с такими тренерами футболисты как минимум дисиплинированны, а все остальное конечно от класса игроков. Удачи Ахмату. Мы уже свое с ними отыграли в первом круге)).

    07.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Шта? Поподробнее об успехах

    07.08.2025

  • zg

    Гениально расписал!Лоханулся Ахмат,надо было Шнягу брать,в разы дешевле бы обошелся!)

    07.08.2025

