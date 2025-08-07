РФС отклонил апелляцию Писарского на решение об отстранении

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу форварда Владимира Писарского на решение о его отстранении.

«Апелляционный комитет РФС оставил решение комитета РФС по этике от 3 июля 2025 года в отношении Владимира Писарского в силе. Ну, теперь только одна дорога — в CAS», — написал в Telegram-канале спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

3 июля футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.