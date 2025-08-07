Писарский намерен обратиться в CAS после отклонения РФС его апелляции

Нападающий Владимир Писарский намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как Российский футбольный союз (РФС) отклонил его апелляцию на отстранение.

«Ничего страшного для нас не произошло. Хотелось бы теперь все это изложить в жалобе в CAS, это будет огромная работа. Я думаю, что должную оценку этому в CAS дадут. Я всегда говорил и буду говорить, что если человек считает себя невиновным, нужно всегда оспаривать решение и идти до конца, до самой последней инстанции. Мы это и будем делать», — написал в Telegram-канале спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

3 июля футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.