Комментатор «Матч ТВ» Генич отреагировал на поражение «Спартака» тремя одинаковыми эмодзи
19:26
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем Twitter отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Журналист в соцсети опубликовал эмодзи в виде обезьянок с закрытыми глазами.
Московский клуб пропустил единственный гол на 91-й минуте второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 19.45 (мск).
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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