Комментатор «Матч ТВ» Генич отреагировал на поражение «Спартака» тремя одинаковыми эмодзи

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем Twitter отреагировал на поражение «Спартака» от «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Журналист в соцсети опубликовал эмодзи в виде обезьянок с закрытыми глазами.

??? — Константин Генич (@GenichK) September 15, 2021

Московский клуб пропустил единственный гол на 91-й минуте второго тайма. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча пройдет 30 сентября, начало — в 19.45 (мск).