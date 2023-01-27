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Орлов: «Кокорин и Смолов не раскрыли свой талант, им не достались хорошие тренеры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о российских нападающих Федоре Смолове («Динамо») и Александре Кокорине («Арис»).

«Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль «Динамо». Я восторгался! Они оба талантливые. Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были. Глядя на них был оптимизм. Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант. У них было видение поля, скорость, понимание игры, реакция, голевое чутье. С этим надо родиться», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провел 15 матчей в чемпионате Кипра за «Арис», забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. В составе команды футболист выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

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Александр Кокорин
Федор Смолов
Геннадий Орлов
7
3
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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