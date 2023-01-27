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Канищев: «Малком может уйти в «ПСЖ» при определенной схеме, с точки зрения игровых качеств он им не нужен»

Алина Савинова
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал информацию о том, что полузащитник петербургского клуба Малком может быть продан в «ПСЖ».

«Такой трансфер возможен, почему нет? У «Зенита» есть отношения с президентом «ПСЖ». Трансферы футболистов — это бизнес. Тот же Паредес был продан в «ПСЖ», как сообщали, за 47 миллионов евро. Понятно, что это схема. И в сумму трансфера не стоит верить. Тем не менее, Паредес ушел в «ПСЖ» и даже стал чемпионом мира. Так и с Малкомом может произойти. Уверен, бразилец десять раз «ПСЖ» не нужен. Уйти он может при определенной схеме, которая используется при переходах футболистов. Схема — это когда всем хорошо. С точки зрения игровых качеств Малком не нужен «ПСЖ», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

Ранее «СЭ» стало известно, что на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения 25-летнего форварда Малкома.

Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-perehod-malkoma-v-pszh-vozmozhen-esli-za-e-tim-kroetsya-finansovy-j-interes/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
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  • vprognoze.ru
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29%

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Х2

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26%

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П2

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1.82

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16%

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Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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