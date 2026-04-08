Источник: «ПСЖ» рассматривает вариант с подписанием Батракова

«ПСЖ» может подписать полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова этим летом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, парижане активно собирают информацию о 20-летнем футболисте, наводят справки и изучают игрока. Ожидается, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2025/26 полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 10 результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

За «ПСЖ» с 2024 года выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

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