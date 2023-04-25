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Орлов: «Спартаку» надо по-другому относиться к Зиньковскому. Иначе он может повторить путь Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

— В первом тайме все спартаковцы сыграли блекло. Сработали замены Абаскаля. Промес подтвердил свой уровень. Он резок, техничен. Здорово все исполнил в эпизоде с победным голом. В этом плане он меня не удивил. Однако голландец играет рывками, эпизодами. Ему не хватает сил держать темп все 90 минут. Да даже против «Краснодара» голландец вышел на замену и сначала был незаметен. Потом вспыхнул, забил.

У меня есть вопрос к Абаскалю. Почему Зиньковский в последних четырех турах выходит только на замену? Чем он хуже конкурентов по своим качествам? Того же Игнатова, например?

Парень вышел на 65-й минуте, забил, пусть и не без помощи рикошета. Отдал результативную передачу. Разве не убедил? Да и вообще с его появлением гораздо острее стал действовать «Спартак» впереди. Он явно выделялся. Почему в «Спартаке» так относятся к Зиньковскому? Вы читали интервью Глушенкова? Чувствуется его обида, так как в составе красно-белых им, по его выражению, затыкали дыры. Он ушел и как раскрылся? Сначала в «Крыльях», а сейчас является одним из лидеров «Локо».

У Зиньковского светлая футбольная голова. Светлая! Он сейчас реально прибавил, а в него не верят... В «Спартаке» надо по-другому относиться к таким футболистам, иначе теоретически Антон может повторить путь Глушенкова.

В этом сезоне Зиньковский провел 31 матч за «Спартак», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь

Антон Зиньковский
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
7
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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