Орлов: «Спартаку» надо по-другому относиться к Зиньковскому. Иначе он может повторить путь Глушенкова»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.
— В первом тайме все спартаковцы сыграли блекло. Сработали замены Абаскаля. Промес подтвердил свой уровень. Он резок, техничен. Здорово все исполнил в эпизоде с победным голом. В этом плане он меня не удивил. Однако голландец играет рывками, эпизодами. Ему не хватает сил держать темп все 90 минут. Да даже против «Краснодара» голландец вышел на замену и сначала был незаметен. Потом вспыхнул, забил.
У меня есть вопрос к Абаскалю. Почему Зиньковский в последних четырех турах выходит только на замену? Чем он хуже конкурентов по своим качествам? Того же Игнатова, например?
Парень вышел на 65-й минуте, забил, пусть и не без помощи рикошета. Отдал результативную передачу. Разве не убедил? Да и вообще с его появлением гораздо острее стал действовать «Спартак» впереди. Он явно выделялся. Почему в «Спартаке» так относятся к Зиньковскому? Вы читали интервью Глушенкова? Чувствуется его обида, так как в составе красно-белых им, по его выражению, затыкали дыры. Он ушел и как раскрылся? Сначала в «Крыльях», а сейчас является одним из лидеров «Локо».
У Зиньковского светлая футбольная голова. Светлая! Он сейчас реально прибавил, а в него не верят... В «Спартаке» надо по-другому относиться к таким футболистам, иначе теоретически Антон может повторить путь Глушенкова.
В этом сезоне Зиньковский провел 31 матч за «Спартак», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4