Орлов: «Шутка о трех точных пасах Соболева? Такая моя манера. Иронизирую»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал о своих шутках по ходу матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).

— Уже в дебюте встречи вы поддели своего «любимого» игрока: «Это уже третий точный пас Соболева».

— Ну... Это же моя манера. Потому что пас ради паса... Ну вот так я веду репортаж, в таком стиле. Иронизирую. Хочется же, чтобы человек у экрана улыбнулся вместе со мной. Юмор должен присутствовать в нашем деле. Мне кажется, удачнее была другая шутка.

— Про судью Кукуяна?

— Да. Он же должен был показать вторую карточку игроку «Рубина», кажется, Тесленко, но передумал. Вот я и произнес: «Кукуян хорошо считает. Он из Сочи?» Надеюсь, не обидел Павла. Какая-то полухулиганская шутка. (Смеется.) Ну что поделать... Я высказал сове отношение: почему же не показать вторую, если футболист ее заслуживает?