Колосков назвал личной утратой смерть Симоняна: «Будто ушел из жизни самый близкий мне человек»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна.

Симонян скончался в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

«Воспринимаю это как личную утрату. Будто ушел из жизни самый близкий мне человек. Мы с Никитой Павловичем работали рука об руку с 1992 года. Ни на день практически не расставались. Был шокирован, когда прочитал эту новость утром», — сказал Колосков «СЭ».

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

После завершения игровой карьеры Симонян тренировал «Спартак», одесский «Черноморец», сборную СССР и ереванский «Арарат», который под его руководством стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в 1973 году.

С мкрасно-белыми Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды победил в Кубке (1963, 1965, 1971).