Агент Лав рассказал, что игрок очень привязан к ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что его клиент пока не покинет Бразилию.

«Вагнер очень привязан и любит ЦСКА. Он приедет и будет здесь, если его об этом попросят», — приводит слова Феррейры Sport24.

Ранее Лав сообщил, что в 2024 году будет играть в Бразилии.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.