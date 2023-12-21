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Сегодня, 14:22

Агент Лав рассказал, что игрок очень привязан к ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что его клиент пока не покинет Бразилию.

«Вагнер очень привязан и любит ЦСКА. Он приедет и будет здесь, если его об этом попросят», — приводит слова Феррейры Sport24.

Ранее Лав сообщил, что в 2024 году будет играть в Бразилии.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606157-agent-vagner-ochen-privyazan-i-lyubit-tsska-on-priyedet-i-budet-zdes-yesli-yego-ob-etom-poprosyat
Вагнер Лав
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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