Орлов: «Главный конкурент «Зенита»? «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за титул.

«На сегодняшний день главным конкурентом «Зенита» мне видится «Спартак». Красно-белые сохранили состав, Барко, как понимаю, не уедет. Сейчас это незаменимая фигура для москвичей. Красно-белые не особо скрывают своих амбиций. Думаю, еще кого-то приобретут. Скорее всего, центрального нападающего», — сказал Орлов «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России. «Спартак» финишировал четвертым с 52 баллами.