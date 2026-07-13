Орлов: «Для Головина переход в «Зенит» стал бы хорошим вызовом»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил возможный переход полузащитника «Монако» Александра Головина в «Зенит».

«Информация об интересе «Зенита» к Головину? Что ж, если сам он согласится, почему бы и нет? Это хорошее приобретение. Он футболист мастеровитый, профессионал, умеет себя готовить. И конечно, нужно держать в голове новую формулу лимита на легионеров. Такой исполнитель с российским паспортом питерцам подошел бы. И потом: для него это тоже станет серьезным вызовом. Приехать на такой стадион, в команду-чемпион. Борьба за титул предстоит серьезнейшая. Это все в Питере понимают. Ведь нельзя исключать, что со следующего сезона первое место будет давать российским клубам право выступать в Лиге чемпионов», — сказал Орлов «СЭ».

Головин — воспитанник ЦСКА. Он выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года. В сезоне-2025/26 полузащитник забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 35 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.