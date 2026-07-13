Пименов рассказал про переговоры о должности спортивного директора в «Факеле»: «Удостоен чести выйти в финал»

Бывший заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о подписании контракта на пост спортивного директора «Факела».

«Пока находимся в стадии переговоров. Проходил собеседование несколько недель назад. Удостоен такой чести, приятно, так скажем, выйти в финал. Но пока еще ничего не подписано», — сказал Пименов «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Руслан Пименов подпишет контракт с воронежским клубом на должность спортивного директора сегодня, 13 июля.

Экс-форвард «Локомотива» и сборной России занимал должность генерального директора «Крыльев Советов» с февраля по июнь 2025 года. До этого 44-летний функционер занимал аналогичную должность в «Орле» в период с сентября 2024 по февраль 2025 года.

Давид Петросян