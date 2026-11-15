«Нью-Джерси» переиграл «Вашингтон» в матче с 11 голами, Грицюк отдал передачу, у Овечкина «-2»

«Нью-Джерси» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У гостей заброшенными шайбами отметились Ленни Хямеэнахо, Коннор Браун, Йеспер Боквист, Тимо Майер, Нико Хишир и Эван Родригес (дубль). Российский нападающий Арсений Грицюк сделал результативную передачу. В сезоне-2026/27 25-летний хоккеист в 21 матче набрал 17 (8+9) очков.

У хозяев забили Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард, Энтони Бовилье и Илья Протас. Российский нападающий Александр Овечкин за 11 минут игрового времени не отметился результативными действиями и закончил игру с показателем полезности «-2». В сезоне-2026/27 41-летний хоккеист в 18 матчах набрал 5 (1+4) очков.

«Вашингтон» (20 очков после 18 игр) занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (30 очков после 21 матча) идет 2-м.

В следующем матче «Вашингтон» 18 ноября сыграет в гостях с «Тампой». «Нью-Джерси» 19 ноября примет «Монреаль».