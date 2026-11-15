От Джанаева до Максименко — голкиперы «Спартака» под огнем критики. Что не так с вратарями красно-белых?

Голкиперы москвичей часто становятся крайними.

Спартаковские болельщики по-прежнему недовольны игрой Александра Максименко. Так было и в прошлом сезоне, и три месяца назад, и после удаления в последнем туре. Кажется, мы уже смотрели это кино в тех же декорациях, но с другими действующими лицами. Простой вопрос: проблемы «Спартака» в голкиперах?

Болельщики против вратарей

Александр — самый свежий пример. Мог ли он действовать удачнее в моментах с двумя удалениями за последний месяц? Ответ и так очевиден. Однако текущий первый номер красно-белых показывает неплохую статистику. Спартаковцы демонстрируют лучшую среди топ-5 клубов РПЛ разницу между ожидаемым и фактическим количеством пропущенных голов. У вратарского дуэта Максименко и Ильи Помазуна самый высокий процент сейвов во всей лиге. Главное — «Спартак» пропустил меньше всех в нынешнем чемпионате.

Вместо того чтобы вешать всех собак на голкипера, восстановим хронологию сравнительно недавних событий. Ситуация с Максименко — лишь продолжение устойчивой цепочки взаимоотношений болельщиков и вратарей красно-белых.

2009 год. «Спартак» проигрывает «Крыльям» и осложняет себе борьбу за чемпионство, которое второй раз кряду отправляется в Казань. Виновник находится молниеносно — Сослан Джанаев действительно сплоховал в эпизоде со вторым пропущенным, и та ошибка надолго определила отношение к нему части болельщиков. Обструкция фанатов, аренды, пренебрежительное «Сосик» и растянувшаяся эмоциональная яма, которую окончательно удалось преодолеть только в «Ростове».

Едем дальше — Сергей Песьяков и эпопея с лимитом на легионеров. Из-за этих ограничений Андрей Дикань потерял место в старте, которое Валерий Карпин отдал Песьякову. Да, Сергей действовал не без ошибок, но по итогам первого круга сезона-2013/14 стал лучшим в РПЛ по сухим матчам. Все это не спасло от агрессии фанатов. Практически после каждой неудачной игры болельщики делали крайним именно голкипера. Особенно запомнился эпизод из сезона-2012/13, когда после пропущенного мяча трибуны высказали свое «фи» и громогласно скандировали: «Дикань!»

В 2014-м за основу «Спартака» дебютировал вундеркинд Антон Митрюшкин, ставший самым молодым вратарем в истории красно-белых. Дебют получился хуже не придумаешь — пропущенный мяч уже на 33-й секунде. Затем Антон практически не получал шансов, пылил за вторую команду и вскоре отправился на выход. Из нового первого номера на годы вперед вратарь быстро превратился в глазах болельщиков в очередной лишний элемент, которому не место в клубе.

Удивительно, но доставалось даже любимцу красно-белых Артему Реброву. После разгромного поражения от «Зенита» в 2017-м на голкипера вылились тонны хейта. Ребров признавался, что, дабы фанатский гнев сошел на нет, его друзья даже ставили за него свечку. Любопытно, что инцидент произошел спустя всего три месяца после долгожданного чемпионства. Память болельщиков — очень короткая штука.

Как показали дальнейшие карьеры голкиперов, все они неплохие футболисты. Джанаев зажигал в Лиге чемпионов с «Ростовом», Песьяков построил крепкую карьеру в клубах попроще, а Митрюшкин добрался до сборной и выглядит единственным светлым пятном тонущего «Локо». Заключались ли главные проблемы «Спартака» именно в них? Списывать все неудачи красно-белых на игру вратарей слишком просто.

Виктор Парада и Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что не так с голкиперами?

Постоянная критика создает дополнительное психологическое давление на вратарей «Спартака». Не секрет, что у красно-белых огромное количество фанатов по всей стране. Игра команды всегда привлекает повышенное внимание, а из-за специфики позиции действия голкипера рассматриваются под микроскопом.

Логично, что справиться с такой внеигровой нагрузкой под силу немногим. Даже Игорь Акинфеев долгое время находился под перманентным прицелом критиков и превратился во всеобщего любимца только после того самого пенальти Яго Аспаса в «Лужниках». В силу порой завышенных ожиданий фанатов «Спартака» каждая ошибка или недочет вратаря гиперболизируются и становятся едва ли не концом света. В такой атмосфере крайне сложно сохранять спокойствие и держать уровень из матча в матч.

Также влияет частая смена тренеров. У каждого специалиста свое видение игры и собственные требования к защитникам. Сегодня Ваноли, завтра Абаскаль, послезавтра Станкович — при таких вводных проблематично выстроить надежную защиту вдолгую. Вратарь часто остается без поддержки защитников.

При этом каждый новый тренер «Спартака» сталкивается с устойчивой красно-белой мантрой, что великий клуб должен играть от атаки, болельщики обязаны видеть «стеночки и забегания», а спартаковский дух — это и вовсе нечто само собой разумеющееся.

Получается, что традиционно атакующий стиль выходит боком в первую очередь голкиперу. Пока вся остальная команда занята созиданием, партнеры не успевают вернуться в оборону, из чего и рождаются эпизоды вроде удаления Максименко против «Акрона». Оборона проспала передачу за спину, а дальше уже проблемы вратаря.

За последние пару десятилетий красно-белые редко отличались железобетонной надежностью в защите. Поэтому и разные вратари не демонстрировали звездный уровень. Помните сухие серии Джанаева и Никиты Медведева у Бердыева? Так вот, «Спартак» — это тот «Ростов», только наоборот.

Возможно, главная причина проблемных взаимоотношений спартаковских болельщиков с голкиперами кроется именно в этом. За последние 15 лет ни в одном клубе РПЛ фанаты не были настолько часто и громко недовольны своими первыми номерами. Повесить все неудачи на конкретного футболиста — самый простой путь. Но на практике дело не только в голкиперах, и ситуация гораздо более многогранна.