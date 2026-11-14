Кто заменит Роналду в сборной Португалии? И пойдет ли это команде на пользу

Все кандидаты спорные.

Время перемен

Вы наверняка и так в курсе событий, которые сопровождали последний месяц Криштиану Роналду в сборной Португалии. Запас, конфликт с тренером Жорже Жезушем, самовольный отъезд из сборной, наказание и объявление о завершении международной карьеры. Но многие упускают то, что находилось за самыми хайповыми эпизодами этой истории.

Например, то, что вышедший вместо Криштиану в основе Гонсалу Рамуш в том самом матче с Норвегией забил, а затем отличился в двух следующих встречах Лиги наций. Несмотря на тяжелый старт в «Милане», форвард по делу выцарапал свое место в основе. И показал, чего Португалии не хватало, когда на острие выходил легендарный ветеран.

Давайте сразу оговоримся: даже в 41 год Роналду остается элитным завершителем. На минувшем чемпионате мира он забил трижды, став первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах. Однако при Жезуше требования к центральному нападающему изменились. Новый тренер стремится использовать более компактную схему 4-4-2, в которой оба форварда должны участвовать в давлении на защитников соперника. Криштиану уже не мог поддерживать необходимую интенсивность на протяжении всей встречи.

Это выяснилось еще в первом матче Жезуша. На 67-й минуте встречи с Уэльсом он заменил Роналду на Рамуша, а после победы 1:0 объяснил решение: «Оставалось 25 минут, и мне нужен был футболист, способный активно прессинговать центральных защитников. Возможно, у Гонсалу нет таких технических качеств, как у Криштиану, но я знал, что он добавит скорости нашей первой линии обороны».

Спустя несколько дней португальская A Bola сравнила показатели нападающих в матчах с Уэльсом и Норвегией.

Особенно бросается в глаза разница в единоборствах. Рамуш 17 раз вступал в борьбу, семь раз победил и трижды вернул команде владение. Роналду против Уэльса нанес значительно больше ударов, но практически не участвовал в оборонительной работе. Правда, Португалия в той встрече больше владела мячом, поэтому прямое сравнение не вполне корректно. В любом случае для Жезуша важен именно набор качеств — Рамуш способен встречать защитников высоко, перекрывать направления передач и помогать партнерам сохранять компактность, и это очень ценится тренером.

С уходом Криштиану сборная лишилась нападающего с исключительным опытом и умением находить моменты в штрафной. Зато Жезуш получил возможность менять интенсивность прессинга и сочетания в атаке без необходимости постоянно учитывать статус капитана. А главным кандидатом на освободившееся место оказался футболист, который уже однажды заменил Роналду на чемпионате мира — и забил три мяча в одном матче.

Гонсалу Рамуш. Фото Rodrigo Antunes, Reuters

Почти четыре года в статусе преемника

6 декабря 2022 года Фернанду Сантуш неожиданно оставил Роналду в запасе на матч 1/8 финала чемпионата мира со Швейцарией. И тогда это решение казалось сенсационным, СМИ и соцсети бурлили. Вместо 37-летнего капитана вышел Гонсалу Рамуш, которому был всего 21 год. До этого нападающий «Бенфики» провел на турнире десять минут, но уже на 17-й открыл счет мощным ударом под ближнюю штангу. После перерыва замкнул прострел Диогу Далота, а затем перебросил мяч через голкипера. Между вторым и третьим голами успел отдать голевую передачу Рафаэлу Геррейру. Португалия разгромила Швейцарию 6:1, а Роналду вышел только на 73-й минуте, когда результат уже был сделан.

Казалось, смена поколений состоялась, однако в четвертьфинале Португалия проиграла Марокко, Сантуш покинул сборную, а его преемник Роберто Мартинес вновь сделал ставку на Роналду. Сам Рамуш летом 2023-го перешел из «Бенфики» в «ПСЖ», но безоговорочным основным нападающим не стал. В прошлом сезоне он забил всего шесть мячей в Лиге 1. Даже на ЧМ-2026 преимущественно оставался запасным, хотя именно его гол на 90+4-й минуте принес португальцам победу над Хорватией в 1/16 финала. Почти четыре года спустя после хет-трика Швейцарии Рамуш все еще ждал возможности окончательно закрепиться в основе.

Зато Жезуш прекрасно знал его возможности: они уже работали вместе в «Бенфике». К октябрю Гонсалу забил в трех матчах сборной подряд. Аналитики отмечали, что португальцы при Жезуше стали располагаться значительно ближе друг к другу, чаще использовать короткие взаимодействия и быстрее отправлять мяч за спины защитникам. Рамуш создал для партнеров три момента за матч с Данией — столько же, сколько Роналду суммарно в предыдущих восьми встречах за сборную. При этом сам трижды получал явные голевые возможности (хоть и реализовал только одну).

Изменились и обязанности партнеров. Жезуш использует Жоау Феликса в роли второго нападающего, позволяя тому свободно перемещаться между линиями и помогать Бруну Фернандешу в созидании. Рамуш постоянно открывается за спины защитникам, предлагает адрес для передач и участвует в прессинге. По подсчетам Squawka, в пяти матчах за Португалию на ЧМ-2026 и в нынешней Лиге наций Гонсалу в среднем получал 2,1 явного голевого момента за 90 минут против 1,1 у Роналду. По ожидаемым голам без пенальти преимущество также серьезное — 0,74 против 0,35. Выборка небольшая, но она подтверждает, что подвижность Рамуша помогает ему чаще оказываться на ударных позициях.

Хотя клубная карьера Гонсалу пока складывается не очень. Летом «Милан» заплатил за Рамуша более 73 миллионов евро, однако пока на счету португальца лишь 3 гола и 2 голевые передачи в 14 встречах во всех турнирах. В соцсетях ему даже придумали прозвище Ghostalo — от английского ghost, «призрак». Удивительно, но больше всего проблем у Гонсалу с завершением — в Серии А при 4,16 ожидаемого гола он отличился лишь дважды. Но есть и тактическая причина. В команде Рубена Аморима форвард постоянно опускается в глубину и помогает продвигать мяч.

«Мы недостаточно помогаем Рамушу, хотя он очень много помогает нам. Когда начнем чаще находиться на чужой трети поля, он будет забивать гораздо больше», — признал Аморим после победы над «Дженоа».

В сборной Рамуш тоже выполняет большой объем работы без мяча, однако партнеры гораздо чаще доставляют ему передачи в штрафную. При Жезуше он уже доказал, что способен заменить Роналду в стартовом составе. Но для окончательного закрепления на этой позиции португальцу предстоит вернуть стабильную результативность и на клубном уровне.

Густаву Варела. Фото Reuters

А кто еще?

Главным открытием ноябрьской заявки Жезуша стал 21-летний Густаву Варела. Еще в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Жил Висенте» и забил всего шесть мячей в чемпионате Португалии. Летом «Монца» приобрела воспитанника «Бенфики» примерно за 3,5 миллиона евро — копеечное по современным меркам вложение. Сейчас Варела возглавляет гонку бомбардиров Серии А с девятью голами в десяти матчах, хотя его команда борется за выживание. Особенно впечатляет эффективность — Густаву отличился девять раз при 5,72 xG, реализовав 32 процента ударов. Правда, поддерживать такую результативность на протяжении целого сезона вряд ли получится, это все же статистическая аномалия, после которой должна произойти регрессия к среднему. Сам Варела называет своим кумиром Карима Бензема и старается перенимать у него умение участвовать в комбинациях, а не только завершать атаки.

У молодого форварда необычная история. Его отец Фернанду тоже профессиональный футболист, причем в 2024 году они даже встретились на поле — Густаву играл за «Бенфику Б», а отец защищал цвета «Алверки». «Когда у него был мяч, я должен был прессинговать, но постоянно боялся случайно наступить ему на ногу», — вспоминал нападающий. А о первом приглашении во взрослую сборную Варела узнал прямо во время интервью.

Сам Жезуш объяснил решение просто: «Он лучший бомбардир итальянского чемпионата. Чтобы добиться такого в 21 год, необходимы исключительные качества». Впрочем, Вареле еще предстоит доказать, что помимо голевого чутья у него есть способность выполнять требования тренера к прессингу и взаимодействию с партнерами.

Другой кандидат — 24-летний Фабиу Силва, некогда считавшийся одним из главных талантов «Порту». В 2020 году «Вулверхэмптон» заплатил за него 40 миллионов евро, однако в Англии нападающий не оправдал ожиданий. После нескольких аренд он оказался в дортмундской «Боруссии», где нынешний сезон складывается гораздо успешнее — три гола в восьми матчах Бундеслиги и результативная игра против «Бетиса» в Лиге чемпионов. Силва активно перемещается по всему фронту атаки, предлагает рывки за спины защитникам и способен поддерживать высокий темп прессинга. Жезуш отдельно подчеркнул, что его качества соответствуют требованиям к нападающему в новой сборной. Но пока он чаще выходит на замену и значительно уступает Рамушу по международному опыту.

Наконец, у Жезуша остается вариант вообще отказаться от классического центрфорварда. Тренер считает Жоау Феликса вторым нападающим, но допускает его использование и на острие. Тогда футболист сможет чаще опускаться между линиями, а пространство за спинами защитников будут атаковать Рафа Леау, Педру Нету или другие быстрые вингеры.

Пока очевидным фаворитом на место Роналду остается Рамуш. Он уже знает требования тренера, забивает за сборную и хорошо взаимодействует с Феликсом и Бруну. Варела предлагает более выраженное голевое чутье, а Силва — мобильность и интенсивность.

Ни один из них не гарантирует Португалии результативности праймового Роналду (а кто бы смог?), но впервые за много лет тренер может выбирать нападающего исходя из конкретного соперника и тактических задач. Возможно, именно эта свобода окажется главным приобретением сборной после ухода ее величайшего бомбардира.