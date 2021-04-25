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Червиченко: «Васин — такая же проблема для ЦСКА, как и Маслов для «Спартака»

19:01
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Игра не очень интересная и немного пресная, — сказал Червиченко «СЭ». — Игроки ЦСКА мялись, мялись, что-то пытались выдумать у штрафной «Спартака», но после удаления было понятно, что «Спартак» точно победит. Ни интриги, ни зрелища. Игра Васина? Это проблема для ЦСКА такая же, как и Маслов для «Спартака». Но он хотя бы себе забивает, но потом не ошибается, а у Васина то рикошет, то потом еще что-то».

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (46 очков) на шестой строчке.

(Данил Алешин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры