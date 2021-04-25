Червиченко: «Васин — такая же проблема для ЦСКА, как и Маслов для «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).
«Игра не очень интересная и немного пресная, — сказал Червиченко «СЭ». — Игроки ЦСКА мялись, мялись, что-то пытались выдумать у штрафной «Спартака», но после удаления было понятно, что «Спартак» точно победит. Ни интриги, ни зрелища. Игра Васина? Это проблема для ЦСКА такая же, как и Маслов для «Спартака». Но он хотя бы себе забивает, но потом не ошибается, а у Васина то рикошет, то потом еще что-то».
«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА (46 очков) на шестой строчке.
(Данил Алешин)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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