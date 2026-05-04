Губерниев — об уходе Челестини из ЦСКА: «Не тренер, а слабак!»

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

В понедельник, 4 мая, московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года, его соглашение с ЦСКА было рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.

«Ой, уволился... Как же так? Что такое? Не тренер, а слабак!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В субботу ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3) в Москве в 28-м туре РПЛ. 6 мая армейцы на выезде сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Московская команда с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/26. Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России в 2025 году.

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