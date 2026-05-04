Пономарев рад уходу Челестини: «Он не тренер высокого класса. Ребята мучились»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера Фабио Челестини из клуба.

«Конечно, я рад его уходу! На сборах мне они понравились. Не знаю, может, это на багаже было. А сейчас ребята мучились. Футболисты думают лишь о том, как бы отдать своему, нет мыслей об остроте и обыгрыше. Все игроки потеряли свой класс. Я согласен с Газзаевым, что авторитет Челестини после конфликта с Мойзесом был уже не тот. Игроку и тренеру нужно было наедине, с глазу на глаз честно, по-мужски поговорить. Ситуация точно повлияла на команду. Челестини не тренер высокого класса. А что он сделал-то? Он где до этого тренировал-то, в Швейцарии? Подумаешь, тоже нашелся мне чемпионат. Ему, может, с игроками тогда повезло в Швейцарии. У Челестини и здесь проблем не должно было быть. Ему просто нужно было не мешать команде играть в футбол», — сказал Пономарев «СЭ».

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. В первом матче под руководством Челестини московская команда победила «Краснодар» (1:0) и стала обладателем Суперкубка России.

Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Дмитрий Игдисамов. Вместе с Челестини тренерский штаб ЦСКА покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

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