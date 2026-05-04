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4 мая, 11:11

Пономарев рад уходу Челестини: «Он не тренер высокого класса. Ребята мучились»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера Фабио Челестини из клуба.

«Конечно, я рад его уходу! На сборах мне они понравились. Не знаю, может, это на багаже было. А сейчас ребята мучились. Футболисты думают лишь о том, как бы отдать своему, нет мыслей об остроте и обыгрыше. Все игроки потеряли свой класс. Я согласен с Газзаевым, что авторитет Челестини после конфликта с Мойзесом был уже не тот. Игроку и тренеру нужно было наедине, с глазу на глаз честно, по-мужски поговорить. Ситуация точно повлияла на команду. Челестини не тренер высокого класса. А что он сделал-то? Он где до этого тренировал-то, в Швейцарии? Подумаешь, тоже нашелся мне чемпионат. Ему, может, с игроками тогда повезло в Швейцарии. У Челестини и здесь проблем не должно было быть. Ему просто нужно было не мешать команде играть в футбол», — сказал Пономарев «СЭ».

Фабио Челестини.Официально: Челестини уволен из ЦСКА. Контракт расторгли за два дня до дерби со «Спартаком» в Кубке

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. В первом матче под руководством Челестини московская команда победила «Краснодар» (1:0) и стала обладателем Суперкубка России.

Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Дмитрий Игдисамов. Вместе с Челестини тренерский штаб ЦСКА покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

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Владимир Пономарев (СССР)
Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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