Юран — об уходе Челестини из ЦСКА: «Иностранцы нам не помощники. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать?»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе наставника ЦСКА Фабио Челестини.

«Уже давно говорил, что иностранцы нам не помощники. Посмотрите турнирную таблицу: там первые три места — команды с российскими тренерами. Иностранцы не готовы к нашей зимней паузе. Сколько мы еще будем на эти грабли наступать? Зарубежные тренеры не так отдаются результату. Я десять лет играл в Европе и знаю это. Был у них уже такой же — Николич. Обещал бороться за чемпионство и ушел через две недели после этого», — сказал Юран «СЭ».

Челестини возглавлял ЦСКА с лета 2025 года. Его контракт был рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Армейцы набрали 45 очков в 28 матчах чемпионата России сезона-2025/26 и занимают шестое место в турнирной таблице.

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