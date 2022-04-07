Комличенко считает, что «Ростов» занимает не свое место в турнирной таблице РПЛ

Нападающий «Ростова» Николая Комличенко прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ростов» 6 апреля дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. Форвард стал автором единственного мяча.

«Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче. Конечно, от своего гола очень хорошие эмоции, но самое главное, что мы одержали победу. Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место», — цитирует Комличенко ТАСС.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Крылья Советов» идут на 8-й строчке с 32 очками.