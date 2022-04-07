Евсеев: «Почему я уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии, а еще я козерог по знаку зодиака»

Евсеев заявил, что его не позовут на пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что вряд ли сможет возглавить московский «Спартак».

«Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А еще козерог по знаку зодиака — тоже не подхожу», — приводит «Чемпионат» слова Евсеева.

Евсеев возглавил «Шинник» в июне 2021 года. Команда из Ярославля занимает первое место в группе 2 Олимп-ФНЛ 2. Клуб лидирует в группе повышения с 30 очками в 11 матчах.

Евсеев выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 1993 по 1999 год.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 27 очками в 23 матчах.