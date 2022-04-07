Евсеев объяснил, почему залез на стол после победы «Уфы» в выездном матче с «Ростовом»

Евсеев объяснил, почему залез на стол после победы над «Ростовом»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему залез на стол в раздевалке после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата России-2019/20.

«Даниил Фомин (тогда полузащитник «Динамо» выступал за «Уфу») рассказывал, что я танцевал чечетку на столе в Ростове? Да я просто на стол запрыгнул. Мы тогда победили в Ростове без трех игроков — им нужен был перерыв, так как было мало дней между матчами. Плюс начали появляться больные. Пришлось выпускать молодых, мы проигрывали — 0:1. Во втором тайме решили все-таки выпустить трех основных и смогли победить. Это и было причиной такой радости», — приводит «Чемпионат» слова Евсеева.

Евсеев возглавлял «Уфу» с 2019 по 2020 год. С июня 2021 года специалист тренирует ярославский «Шинник».