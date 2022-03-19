Комличенко рассказал об улучшении атмосферы в «Ростове» после возвращения Карпина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о влиянии главного тренера команды Валерия Карпина на атмосферу.

«Первая эмоция от возвращения Карпина? Отлично! Способен ли «Ростов» побороться за очки в матче с «Динамо»? Да. Почему нет? После прихода Карпина в команде воцарилась хорошая атмосфера», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. В июле 2021 года специалист стал главным тренером сборной России. Он совмещал должности в клубе и национальной команде до начала августа, после чего ушел из «Ростова».

10 марта Карпин вновь возглавил «Ростов» и вернулся к варианту с совмещением поста в клубе с работой в сборной России.