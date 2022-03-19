«Ахмат» — «Локомотив»: Гильерме попал в число запасных

«Ахмат» на своем поле в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ примет «Локомотив». Стали известны составы команд на эту встречу.

Голкипер «Локо» Гильерме восстановился после травмы и попал в число запасных.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Лысцов, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Швец, Харин.

Запасные: Шелия, пуцко, Ибишев, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Архипов, Умаев, Конате, Себаи.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Баринов, Жемалетдинов, Бабкин, Керк, Кухта, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, марадишвили, Борисенко, Петров, Карпукас, Хлынов.