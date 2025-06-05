Комличенко подпишет контракт с «Локомотивом» на три года

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Комличенко в ближайшее время подпишет контракт с московским «Локомотивом» сроком на три года.

В среду, 4 мая, игрок прошел медосмотр. В данный момент клубы завершают оформление сделки по переходу форварда.

Комличенко объявил об уходе из «Ростова» 1 июня после поражения от ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) в финале FONBET Кубка России. Футболист выступал за команду с июля 2021 года.

Форвард провел 130 матчей за «Ростов» во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 25 результативных передач.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что нападающий согласовал контракт с «Локомотивом».