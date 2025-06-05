ЦСКА поздравил Файзуллаева и сборную Узбекистана с выходом на чемпионат мира

ЦСКА поздравил полузащитника Аббосбека Файзуллаева и сборную Узбекистана с досрочным выходом на чемпионат мира-2026.

«Поздравляем Аббоса Файзуллаева и сборную Узбекистана с историческим достижением! Впервые в своей истории команда Аббоса квалифицировалась на чемпионат мира», — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Узбекистан набрал 18 очков и за один тур до конца обеспечил себе второе место в таблице. Лидер группы — Иран (20 очков).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.